فتح باب التقديم للمشاركة في «مبادرة المشروعات الخضراء» حتى أول سبتمبر

دعا السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، المواطنين والمرأة والشركات، وكل من لديه مشروع في إطار مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، للتقديم للمشاركة في المبادرة، مشيرا إلى أن باب التقديم مفتوح حتى 1 سبتمبر المقبل.

وقال بدر، إنه يوجد مزيد من الحوافز والامتيازات والجوائز للفائزين، مؤكدا أن مشروع أخضر يعني توفير طاقة وإنتاجها وإعادة تدوير المخلفات، ومشروعات ذكية يعني أي نوع من التكنولوجيا، لأن تلك المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا والحفاظ على الطاقة هي المستقبل، حيث تعتمد على التكنولوجيا وتحافظ على البيئة وتحقق الاستدامة الاقتصادية.

مشروعات خضراء

وأشار بدر، خلال فيديو بثه مركز المعلومات بمجلس الوزراء، إلى أن المشروعات التي تقدم وتنجح سيتم عرضها في قمة «كوب 28» في دبي ومن خلالها يتم تقديم حلول مصرية لكل الأزمات الأقليمية في مجال البيئة والمناخ.

وأشار المنسق العام، رئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى أن الأمم المتحدة أشادات بمشروعات المبادرة العام الماض، وعلى أي مواطن يرغب الدخول على المبادرة وتسجيل البيانات الخاصة بالمشروع، «لو عنده فكرة قابلة للتنفيذ يتقدم بها، ولو لديه فكرة ولا يملك التمويل يتقدم، ولو شخص لديه المشروع والتمويل عليه التقديم، ويكون من أعلى المشروعات ويحصل على تمويل وهناك مزايا تصل لحد العالمية وتتفاعل مع العالم الخارجي».

تقييم المشروعات

وأوضح أن عملية التقييم للمشروعات، تتم على مستويات مختلفة وتوجد لجان على مستوى المحافظات، وكل الوزارات لها ممثلين، والغرف التجارية والمجلس القومي للمرأة والمصارف والبنوك والبنك الدولي والبنك الأوروبي ثم لجنة وطنية برئاسة الدكتور محمود محيي الدين.