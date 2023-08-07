رئيس جامعة سوهاج يتابع نسب تنفيذ مشروعات المقر الجديد بتكلفة 3 مليارات جنيه

قام الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، بمتابعة سير تنفيذ بعض الإنشاءات بمباني المقر الجديد للجامعة بمدينة سوهاج الجديدة، ونسب التنفيذ ومواعيد التسليم، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والمهندس حسين محمدين، مدير عام الإدارة الهندسية، وعدد من ممثلي الشركات المنفذة للإنشاءات.

تطوير منظومة التعليم الجامعي

وأثناء جولته، أكد الدكتور حسان النعماني أن تطوير منظومة التعليم الجامعي بمصر حظي باهتمام القيادة السياسية ودعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال إنشاء جامعات حكومية وأهلية جديدة، واستكمال التخصصات المطلوبة التي تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، لافتا إلى أن الجامعة تحرص على إنشاء العديد من الكليات الجديدة لمواكبة وظائف المستقبل، واستحداث البرامج الدراسية التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيداً بحجم المشروعات الإنشائية التي يتم تنفيذها على أرض جامعة سوهاج بمقرها الجديد، والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بحوالي 3 مليارات جنيه.

المبانى الحديثة بجامعة سوهاج

وأشار أمين عام الجامعة إلى أن الإنشاءات الحديثة ضمت مباني مشروع صالة الألعاب الرياضية الدولية الصالة المغطاة، ومبنى كلية التربية الرياضية، ومبنى كلية طب الأسنان ومبنى كلية الحقوق الجديد، مضيفا أن مشروع الصالة المغطاة الذي ينفذ على مساحة 8 آلاف متر مسطح بتكلفة 160 مليون جنيه، وتم تنفيذ 30% منه ومن المقرر تسليمه بحلول شهر أكتوبر 2024.

كما أوضح أن مشروع كلية التربية الرياضية تبلغ مساحته 6 آلاف متر مسطح، بتكلفة حوالي 111 مليون جنيه، ويتكون من بدروم وأرضي و5 أدوار متكررة، ويحتوي على 3 مدرجات سعة كل مدرج 500 طالب، كما يحتوي على فصول دراسية وقاعات متعددة الأغراض وغرف إدارية وخدمات، موضحا أنه تم تنفيذ المشروع بنسبة 60%، ومن المقرر تسليمه 30 مارس 2024.

نسب تنفيذ مشروعات جامعة سوهاج

وأضاف المهندس حسين محمدين، أن نسب تنفيذ المشروعات وصلت 90% ببعض المباني، حيث بلغت نسبة تنفيذ مبنى كلية الحقوق 85%، ونسبة مبنى كلية طب الأسنان 90%، بتكلفة 193 مليون جنيه، ومبنى الإدارة المركزية وملحقاتها بتكلفة 140مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 89%.