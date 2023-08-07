محافظ المنيا: توفير أراضي مشروعات المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة»

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن توفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات خدمية خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى المستهدفة بالمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، وذلك بعد إدراج 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار.

مناقشة قضايا مجتمعية وملفات خدمية

جاء ذلك خلال استقبال محافظ المنيا لعدد من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة عدة قضايا مجتمعية وملفات خدمية تخص الحياة اليومية للمواطنين، ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى الجهود المتواصلة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة لتعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيقا للصالح العام، وذلك بحضور النائب محمد مصطفى والنائب مصطفى خالد فتح الباب والنائب إيهاب عبد العظيم.

معدلات الأداء لمشروعات حياة كريمة

وأوضح المحافظ ارتفاع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدا أن المنيا تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين في 19 قطاعا خدميا، بنطاق 192 قرية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من الطلبات لخدمة الأهالي، ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.