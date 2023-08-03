رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تقديم خدمات طبية لـ31 ألف شخص ضمن حملة «100 يوم صحة» بالبحر الأحمر

كتب:

شاذلى عبدالراضي
06:56 ص | الخميس 03 أغسطس 2023
حملة 100 يوم صحة بالبحر الأحمر

حملة 100 يوم صحة بالبحر الأحمر

كشف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية 100 يوم صحة وصلت إلى 30836 منتفعا بمدن البحر الأحمر، وذلك منذ بدء الحملة في الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي، مؤكدا على استمرار فعاليات الحملة بمدن البحر الأحمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة. 

حوالي 31 ألف منتفع في حملة 100 يوم صحة بالبحر الأحمر 

 

وأشار وكيل صحة البحر الأحمر إلى أن حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات لعدد 31 ألف منتفع في 38 يوما من العمل المكثف للفرق الطبية منذ انطلاق الحملة على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

 

خدمات 100 يوم صحة بالبحر الأحمر 

وأكد العربي على استمرار الحملة في تقديم خدماتها لجميع المواطنين بمحافظة البحر الأحمر تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، متضمنة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بجميع المقرات الثابتة، بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كل أرجاء المحافظة، لافتاً إلى أن باقي 62 يوما في الحملة مع تكثيف الجهود المبذولة في تقديم أفضل وأسرع وأدق خدمة طبية للمواطنين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في محافظة البحر الأحمر

حركة تنقلات مديرية أمن محافظة البحر الأحمر 2023.. «ثروت» لعمليات المباحث

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر: تصدير 7000 طن أسمنت عبر ميناء سفاجا إلى مدغشقر

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة البحر الأحمر

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
بقلم شاذلى عبدالراضي