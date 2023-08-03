تقديم خدمات طبية لـ31 ألف شخص ضمن حملة «100 يوم صحة» بالبحر الأحمر

كشف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية 100 يوم صحة وصلت إلى 30836 منتفعا بمدن البحر الأحمر، وذلك منذ بدء الحملة في الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي، مؤكدا على استمرار فعاليات الحملة بمدن البحر الأحمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

حوالي 31 ألف منتفع في حملة 100 يوم صحة بالبحر الأحمر

وأشار وكيل صحة البحر الأحمر إلى أن حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات لعدد 31 ألف منتفع في 38 يوما من العمل المكثف للفرق الطبية منذ انطلاق الحملة على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خدمات 100 يوم صحة بالبحر الأحمر

وأكد العربي على استمرار الحملة في تقديم خدماتها لجميع المواطنين بمحافظة البحر الأحمر تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، متضمنة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بجميع المقرات الثابتة، بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كل أرجاء المحافظة، لافتاً إلى أن باقي 62 يوما في الحملة مع تكثيف الجهود المبذولة في تقديم أفضل وأسرع وأدق خدمة طبية للمواطنين.