مقتل 7 أشخاص بينهم مسؤول في انفجار لغم أرضي بسيارة جنوبي باكستان

لقي ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم، بينهم مسؤول نقابي، في انفجار لغم أرضي استهدف سيارة في منطقة بانجور في بلوشستان جنوبي باكستان، وفقا لما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية.

وزرع مجهولون اللغم عن بعد، لاستهداف سيارة تقل المسؤول النقابي، اشتياق يعقوب، وآخرين كانوا عائدين من حفل زفاف.

وفي 30 يوليو الماضي، قتل 40 شخصا على الأقل وأصيب 123 آخرين، جراء انفجار عبوة خلال تجمع سياسي، في منطقة باجور بإقليم «خيبر بختونخوا» الباكستاني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.