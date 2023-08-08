رئيس لجنة الحكام يعلن عن خطته للموسم المقبل

قال البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لم يكن مسؤولا عن تعيين الحكام في الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه الموسم المقبل سيكون في مسئولية مباشرة عن الدوري الممتاز والمحترفين، ومسئولية غير مباشرة عن الدرجة الثانية والثالثة.

بيريرا يعلن خطته للموسم المقبل

وأضاف بيريرا، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج ملعب أون تايم، الذي يتم بثه عبر شاشة «أون تايم سبورتس1»: «منذ وصولي إلى اتحاد الكرة كان دراسة الموقف الحالي وسأبدأ في تطبيق خططي في الفترة القادمة، وأنا جاهز للمسئولية الكاملة عن 600 حكم ملعب وأكثر من 100 حكم مساعد، والعمل في معسكرات التدريب والاستماع إلى تقارير الحكام بعد المباريات والعمل بقوة وزيادة عدد ساعات العمل المباشر مع كل الحكام».

وأتم بيريرا تصريحاته قائلا: «ما علينا هو النظر إلى الأخطاء والعمل على عدم تكرارها وإعطاء الحكام الأدوات وتوفير ظروف عمل جيدة من أجل التركيز تماما في المباريات، وكذلك يجب أن تكون الأدوات الفنية فعالة وهذا ما يريده مشجعي كرة القدم مننا».