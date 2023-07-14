لجنة الحكام تحسم جدل لقطة حسين الشحات المثيرة أمام الزمالك

حسمت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل بشأن لقطة حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، المثيرة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك، والتي طالب من خلالها لاعبو الأحمر والجهاز الفني بركلة جزاء، وطالب فيها لاعب المارد الأحمر بلجوء الحكم لتقنية الفيديو.

لجنة الحكام: كرة حسين الشحات لا ترتقي لاحتسابها ركلة جزاء

وقال مصدر داخل لجنة الحكام في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «كرة حسين الشحات لا ترتقي لاحتسابها ركلة جزاء نهائيًا، وقرار محمود البنا كان صحيحا، التلامس كان عادي جدا من جانب حسام عبدالمجيد، مدافع الزمالك، وقرار الفار كان صحيحا بعدم التدخل في الحالة».

وكان لقاء القمة قد شهد إدارة تحكيمية جيدة من جانب الطاقم التحكيمي المصري بقيادة محمود البنا، الذي أدار المباراة، وبرفقته كل من محمود أبوالرجال وسامي هلهل، وفي تقنية الفيديو أحمد الغندور ومحمد الحنفي وأحمد حسام طه.

البنا يحتسب ركلة جزاء لـ«زيزو» بعد العودة للفار

فيما احتسب محمود البنا ركلة جزاء لصالح أحمد سيد زيزو، بعد دفعة من جانب الدولي المالي أليو ديانج، لاعب الأهلي، داخل منطقة الجزاء، ليحتسبها بعد العودة لتقنية الفيديو.