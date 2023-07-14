عاجل.. توضيح مهم من «لجنة الحكام» بشأن ركلة جزاء الزمالك في مباراة القمة

حسمت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي والتي جاءت عن طريق دفع المالي أليو ديانج للاعب الزمالك أحمد سيد زيزو خلال أحداث الشوط الثاني.

وقال مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات خاصة للوطن سبورت : « ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي صحيحة 100% التدافع من أليو ديانج مع أحمد سيد زيزو واضح جدًا وتدخل تقنية الفار في هذه الحالة قرار صحيح وقرار البنا صحيح جدًا».

الزمالك نجح في تقليص الفارق بركلة جزاء أحمد سيد زيزو

وكان الزمالك نجح في تقليص الفارق خلال مباراة الأهلي بركلة جزاء أحمد سيد زيزو إلا أنها لم تساعده في العودة خلال اللقاء خاصة وأن الفارس الأبيض كان متأخرًا بثلاثية قبل أن يضيف محمد شريف هدفا رابعا في نهاية المباراة.

فيما قال الخبير التحكيمي أحمد عودة في تصريحات خاصة للوطن سبورت بأن كرة أحمد سيد زيزو لا ترتقي لركلة جزاء وأن قرار محمود البنا غير صحيح.