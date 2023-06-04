عاجل.. أول تعليق من لجنة الحكام عن صحة ركلة جزاء للأهلي بنهائي أفريقيا

حسمت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل بشأن بعض الحالات الجدلية في مباراة الأهلي والوداد بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي، بحضور 50 ألف مشجع.

وقال توفيق السيد، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «كرة حسين الشحات الأولى 50% يجرى احتسابها، هناك شك كبير فيها، وكان لا بد من العودة لتقنية الفار للتأكد من القرار».

لجنة الحكام: كرة حسين الشحات ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب

وتابع: «كرة حسين الشحات الثانية التي طالب فيها لاعبي النادي الأهلي بركلة جزاء، كانت ركلة جزاء بالفعل، بنسبة 100% كان هناك تدخل على قدم الشحات بشكل واضح من لاعب الوداد».

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