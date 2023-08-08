شكري يكشف عن تفاصيل البيان الختامي لقمة وزراء خارجية دول جوار السودان

أكد سامح شكري، وزير الخارجية أن بيان القمة الختامية لوزراء خارجية دول جوار السودان، أعاد تأكيد ما صدر بالقاهرة عن القمة الأولى من مبادئ.

الخطة توزع المهام على وزراء خارجية دول جوار السودان

وأوضح وزير الخارجية، خلال لقاء خاص، مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن خطة التحرك، استغرقت وقتا في بلورتها، من خلال التشاور بين دول جوار السودان، مشيرًا إلى أن الخطة توزع المهام على وزراء خارجية دول جوار السودان والاضطلاع بمسئوليتهم في اطار تنفيذ هذه الخطة.

وأشار إلى أن الخطة تشمل المكون العسكري والأمني والمكون السياسي والمكون الإنساني بشيء من التفصيل.

ولفت وزير الخارجية المصري، إلى أن خارطة الطريق لم تُرفق مع بيان القمة، نظرًا لما تم تكليف الوزراء به في بيان القمة، في أن يرفع للقادة هذه الخطة لاعتمادها وفور اعتمادها سيبدأ تنفيذها.

ووصف سامح شكري، الخطة بأنها متكاملة، رافضًا الخوض في تفاصيلها، وتتناول كل العناصر المرتبطة بالأزمة في السودان وتسعى لاضطلاع الوزراء والمسئولين بمهام محددة.