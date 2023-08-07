«الخارجية السودانية»: مصر أقرب الدول لنا.. وعلاقتنا معها راسخة

قال المتحدث باسم الخارجية السودانية، خالد إبراهيم، إنّ العلاقات السودانية المصرية راسخة والتفاهم مع القاهرة أمر مهم جدا للقمة، موجّها في الوقت ذاته الشكر لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، على وقوفهم بجوار الشعب السوداني.

الخارجية السودانية: مصر أقرب الدول للسودان

ونوه إبراهيم، خلال اتصال هاتفي مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، بأنّ مصر هي أقرب الدول للسودان، والعلاقات الراسخة بين البلدين تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما أنّ تفهم مصر بما يدور في السودان أمر جيد، لذلك رحبنا بهذه القمة.

وتطرق إلى أنّ حديث مصر عن الدولة السودانية والاهتمام بالمؤسسات يجد قبولا طيبا في نفوس السودانيين، لأن مصر هي الأقرب، وهي التي تعلم ما يدور في السودان، ما يجعلنا نترقب ما ينتج عن اجتماعات دول جوار السودان واجتماعات الآلية الوزارية ونرحب بالتعاون معها، معربا عن أمنياته بأن تصب في تهدئة الأوضاع.

العلاقات المصرية السودانية

ولفت إلى أنّ وزارة الخارجية السودانية منفتحة على كل المبادرات وهناك تواصل بيننا وبين دول جوار السودان، كما أنّ هناك تواصلا مع المؤسسات الدولية والأمم المتحدة للحفاظ على السودان وخدمة الشعب السوداني، مؤكدا سيادة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل خارجي، والتعامل مع الأزمة باعتبارها شأنا سودانيا داخليا حتى لا يجرى إعاقة جهود احتوائها وتطويل أمدها.

وأوضح أنّ دول الجوار تتأثر بما يدور في السودان باعتبارها دولة مؤثرة إقليميا، ونرحب بالتعاون مع دول الجوار في إيجاد آلية مشتركة للتوصل إلى حلول للأزمة، كما تطرق إلى أنّ قمة جوار السودان، جاءت بعد اجتماع اللجنة الرباعية الأفريقية التي شكلتها (إيجاد)، مؤكدا أنّ قمة دول الجوار وضعت الأمور في نصابها بالسودان.