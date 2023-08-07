كاتب سوداني لـ«القاهرة الإخبارية»: قمة دول الجوار خطوة فعلية لحل الأزمة

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوداني، آدم حسن مكاوي، أنّ الأزمة السودانية لا تخص بلاده فقط، لكن كثيراً من دول الجوار تتحمل عبئها أيضاً، خاصةً وأن هناك تداعيات كثيرة بدأت تحدث بالفعل في بعض دول الجوار، مثل تشاد ومصر.

أزمة إنسانية حقيقية على أرض الواقع

وأضاف «مكاوي»، في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، أن تشاد تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السودانيين، بواقع 600 ألف لاجئ، وفقاً لبعض التقديرات، لافتاً إلى أن هذا العدد يتزايد بصورة مستمرة.

وتابع الكاتب الصحفي السوداني أن هناك أزمة إنسانية حقيقية على أرض الواقع، وبالتالي لابد من عمل فعلي وواقعي لحل هذه الأزمة، مشيراً إلى أن قمة دول جوار السودان خطوة فعلية جداً لحل الأزمة من جذورها.

الملفات الإنسانية أولوية قصوى

وأوضح «مكاوي» أن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار، الذي عقد هذا الأسبوع في العاصمة التشادية نيدجامينا، ينبثق من اجتماع القمة التي عُقدت في مصر الشهر الماضي، ويُعد جزءاً لا يتجزأ منها، لإيجاد حلول ناجعة للخروج من الأزمة السودانية، بعد أن أصبح لها تداعيات إقليمية طالت عدداً من دول الجوار.

ولفت إلى أنه شهد توازناً في عرض كل الملفات الأمنية والسياسية والإنسانية، خلال اجتماع وزراء الخارجية، ولكن الملفات الإنسانية كانت في المقدمة، واحتلت أولوية قصوى، نظراً للظروف بالغة الصعوبة التي يعاني منها اللاجئون السودانيون.