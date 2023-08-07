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«القاهرة الإخبارية»: السودان يعول على الدور المصري لحل الأزمة

كتب:

محمد أيمن سالم
06:32 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
إنجي القاضي موفدة قناة القاهرة الإخبارية

إنجي القاضي موفدة قناة القاهرة الإخبارية

قالت إنجي القاضي، موفدة قناة «القاهرة الإخبارية» للعاصمة التشادية إنجامينا، إنه بعد الجلسة الافتتاحية في اجتماع الآلية الوزارية لقمة دول جوار السودان، كانت هناك جلسة مغلقة للآلية الوزارية، ثم اجتمع المختصون والخبراء مع الدولة المضيفة لإعداد ورقة من أجل الخروج بمخرجات ستعرض على الوزراء لدول الجوار.

الدور المصري في حل الأزمة السودانية

وأضافت إنجي، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية مروة فهمي، أنها التقت السفير السوداني في تشاد، وأكد أن بلده ينظر لهذه الآلية الوزارية بأنها مهمة جدا، مشيرةً إلى أن السودان يرفض التدخل، ويعول إلى حد بعيد على الدور المصري والرؤية المصرية للحل.

وتابعت موفدة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن التركيز منصب على المسارات المختلفة، مثل المسار الأمني والمسار السياسي والمسار الإنساني، وفي بداية الجلسة الافتتاحية كان هناك عرض كبير وشرح مفصل لتداعيات الأزمة السودانية على دول الجوار مثل النزوح في الداخل السوداني واللجوء إلى دول الجوار، مشددةً على أن مصر حريصة على سيادة دولة السودان حتى تعود إلى استقرارها سريعًا، للحفاظ على الوطن من الضياع والانهيار.

جهود وقف إطلاق النار

وأكدت أن أعداد الضحايا تتزايد يوميا مع تعثر جهود وقف إطلاق النار، وهناك أكثر من 900 ألف سوداني قاموا باللجوء إلى دول جوار السودان منذ بدء الحرب وحتى الآن، وهناك مساعٍ من الآلية الوزارية لدول الجوار لمساعدة الوافدين والمتواجدين داخل السودان من خلال توفير المساعدات الإنسانية لهم.

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بقلم محمد أيمن سالم