مصاريف الدراسة في جامعة الإسكندرية الأهلية.. «الأمن السيبراني» بـ60 ألف جنيه

يرغب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة في الالتحاق بجامعة الإسكندرية الأهلية، إذ تتعدد البرامج الدراسية والتخصصات مثل الميكاترونيكس وهندسة الروبوتات، والجيوماتكس والدراسات المساحية وغيرها، من التخصصات المهمة والتي تؤكد حرص مصر على تطوير التعليم الجامعي وتاهيل الطلاب لسوق العمل الجديد.

مصاريف الدراسة في جامعة الأسكندرية الأهلية

ومن خلال التقرير التالي نستعرض لطلاب الثانوية العامة مصاريف الدراسة في جامعة الإسكندرية الأهلية، وفقا لما نشر على موقع الجامعة، وذلك للراغبين من الطلاب وأولياء الأمور في متابعة الدراسة الجامعية بأحد التخصصات التعليمية الجديدة:

- كلية الطب والجراحة: 145 ألف جنيه.

- كلية علوم البيانات والذكاء الاصطناعي: 60 ألف جنيه.

- كلية جراحة الفم والأسنان: 130 ألف جنيه.

- كلية صناعة البرمجيات :55 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة إكلينيكال: 115 ألف جنيه.

- كلية البنوك والتمويل: 50 ألف جنيه.

- كلية هندسة الحاسبات والاتصالات: 85 ألف جنيه.

- كلية الإدارة: 50 ألف جنيه.

- كلية الميكاترونيكس وهندسة الروبوتات: 85 ألف جنيه.

- كلية التسويق وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد: 50 ألف جنيه.

- كلية هندسة الكهروميكانيكا: 85 ألف جنيه.

- كلية المحاسبة ونظم المعلومات: 50 ألف جنيه.

- كلية هندسة العمارة والتصميم الحضري: 85 ألف جنيه.

- كلية الجيوماتكس والدراسات المساحية: 50 ألف جنيه.

- كلية هندسة البترول : 85 ألف جنيه.

- كلية الإعلام الرقمي: 50 ألف جنيه.

- كلية الأمن السيبراني: 60 ألف جنيه.

- كلية الصوتيات واللسانيات: 50 ألف جنيه.

- كلية الأنظمة الذكية: 60 ألف جنيه.