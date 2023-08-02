مصاريف كلية إدارة الأعمال في الجامعات الخاصة 2023
كتب:
إسراء حامد محمد
11:20 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
كلية إدارة الأعمال
تعد كلية إدارة الأعمال من أكثر الكليات التي يسعى طلاب الثانوية العامة للالتحاق بها في الجامعات الخاصة، وقبل ساعات من بدء أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم السبت المقبل الموافق 5 أغسطس وحتى الأربعاء 9 أغسطس الجاري، يهتمون بالبحث عن أسعار مصروفاتها في الجامعات المختلفة.
وأوضح عدد من الجامعات الخاصة عبر الموقع الرسمي الخاص بها المصاريف الخاصة بكل كلية على حدى لعام 2024/2023، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار مصاريف كلية إدارة الأعمال للراغبين في الالتحاق بها
مصاريف كلية إدارة الأعمال في الجامعات الخاصة
- كلية إدارة الأعمال بالجامعة الحديثة تصل إلى 21 ألف جنيه.
مصاريف كلية إدارة الأعمال
- كلية إدارة الأعمال بجامعة الأهرام الكندية تصل إلى 50 ألف جنيه.
- كلية علوم الإدارة بجامعة أكتوبر للعوم الحديثة والآداب تصل إلى 94 ألف جنيه.
- كلية إدارة الأعمال بجامعة مصرالدولية تصل 49350 للتيرم الواحد.
- كلية علوم الإدارة بجامعة المستقبل تصل 65 ألف جنيه.