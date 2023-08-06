مؤشرات تنسيق كلية الهندسة 2023 الأولية وفق تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي، أمس، انطلاق تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 362 درجة فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم، أي بنسبة 88.29%، والحد الأدنى لشعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، والشعبة الادبية من 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، وبدأ طلاب شعبة علمي رياضة، الراغبين في الالتحاق بكليات الهندسة، البحث عن مؤشرات تنسيق كلية الهندسة 2023 الأولية، لتدوينها في ورقة الرغبات.

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات تنسيق كلية الهندسة 2023 الأولية

وجاءت مؤشرات تنسيق كلية الهندسة 2023 الأولية، طبقا للتحليل الإحصائي للمجمع التكراري، لنتيجة الثانوية العامة، وتنسيق الجامعات 2023، كما يلي.

- هندسة 83.9%.

- هندسة البترول 94.1%.

- هندسة الطاقة 83.65%.

- حاسبات ومعلومات 83.41%.

تنسيق كليات الهندسة في الجامعات المصرية العام الماضي

وجاء تنسيق الجامعات لكليات الهندسة في العام الماضي، بمجموع أقل من 95%، كما يلي.

- كلية هندسة القاهرة 366 درجة.

- كلية هندسة المنصورة 366 درجة.

- كلية هندسة الزقازيق 363 درجة.

- كلية هندسة دمياط 362 درجة.

- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362 درجة.

- كلية هندسة عين شمس 361 درجة.

- كلية هندسة بور سعيد 359 درجة.

- كلية هندسة طنطا 358 درجة.

- هندسة كفر الشيخ 355 درجة درجة.

- هندسة المنوفية بشبين الكوم 354 درجة.

- كلية هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354 درجة.

- كلية الهندسة جامعة دمنهور 354 درجة.

- كلية هندسة الإسكندرية 353 درجة.

- هندسة بنها بشبرا 353 درجة.

- كلية هندسة بنها 353 درجة.

- كلية هندسة السويس 352 درجة.

- كلية هندسة حلوان 352 درجة.

- هندسة حلوان بالمطرية 350 درجة.

- هندسة سوهاج 350 درجة.

- كلية هندسة الفيوم 348 درجة.

- كلية هندسة أسوان 347 درجة.

- كلية هندسة بني سويف 346 درجة.

- كلية هندسة المنيا 345 درجة.

- كلية هندسة أسيوط 344 درجة.

- هندسة جنوب الوادي 344 درجة.

- هندسة الطاقة أسوان 343 درجة.