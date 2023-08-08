تشكيل لجنة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمدرسة «مياه الإسكندرية»

أكدت المهندسة أمل حسان مدير إدارة التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج، لـ«الوطن»، أنه في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت قيادة الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ونادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وتحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جرى متابعة الاختبارات والمقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين لمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية.

لجنة المقابلات الشخصية

وأضافت أنة جرى انعقاد اللجنة المُشكلة لإجراء المقابلة الشخصية، للطلاب المتقدمين للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية لليوم الثاني على التوالي، وذلك بحضور هشام عثمان مدير عام إدارة العامرية التعليمية، ومهندس جويدة علي سليمان رئيس قطاع إنتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية بشركة المياه، واللواء ماجد نائب رئيس قطاع الصرف الصحي بالإسكندرية، والدكتور عصام عبد المجيد مدير عام المكتب الفني بشركة المياه، و ياسر متولي مدير المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية.

أقسام المدرسة

وأشارت المهندسة أمل حسان، إلى إجراء المقابلة الشخصية للطلاب المتقدمين من محافظات البحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، الذين اجتازوا الإختبارات الخاصة بالقبول بالمدرسة، وشرح التعليمات اللازمة، وتأكيد أن شعار المدرسة هو الأخلاق والعمل والتطوير.

وفي أثناء المقابلة، عرّف الطلاب أنفسهم باللغتين العربية والإنجليزية، كما جرى قياس مدي معرفة الطالب بالمدرسة وأقسامها «معامل وشبكات ومحطات وتحلية المياة» وعن الرؤية المستقبلية للطلاب في هذه الأقسام.