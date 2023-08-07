مدير «تعليم الإسكندرية» يتابع تنفيذ مشروع المدارس الفورية

تابع الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، اليوم الإثنين، ورشة العمل المقامة بأحد فنادق برج العرب تحت عنوان «مشروع المدارس الفورية»، وذلك بحضور نيفين لطفي مدير إدارة الشبكات بوزارة التربية والتعليم، وياسمين فخري مسئول التعليم بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالإسكندرية، ومعتز محمد مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، ومجدي مختار أخصائي أول (أ) بشبكات الوزارة، ويتم تنظيم الورشة بالتعاون بين مفوضية الأمم المتحدة ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع.

وأشار مدير تعليم الإسكندرية إلى أنّ التعليم يُعدّ مجالًا حيويًا للاستثمار بالنسبة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، ويمر نظام التعليم الوطني بحالة تحول مهم، بهدف ضمان أن تكون عملية ومحتوى التعلم وثيق الصلة بتحديات القرن الحادي والعشرين، وتشير الخطة الوطنية للتعليم 2.0 إلى أن التكنولوجيا ستلعب دورًا مركزيًا في ثورة التعليم، ولا تزال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ملتزمة بدعم جهود التحول الرقمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال توسيع شبكة المدارس الفورية (INS) داخل مصر.

إنشاء بيئة وسائط متعددة تمكينية كاملة

ومن جهتها أوضحت نيفين لطفي مدير إدارة الشبكات بالوزارة، أنه تم تطوير برنامج شبكة المدارس الفورية (INS) من قبل المفوضية بالشراكة مع مؤسسة فودافون في عام 2013، وهي عبارة عن منصة متكاملة تحول الفصل الدراسي الحالي إلى مركز متعدد الوسائط، ويتضمن ذلك إنشاء بيئة وسائط متعددة تمكينية كاملة مع شبكة محلية واتصال بالإنترنت بتأييد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنشأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة فودافون 18 مركزًا لـ INS في 18 مدرسة إعدادية حكومية في منطقة 6 أكتوبر بالقاهرة الكبرى في عام 2021، استفاد من مشروع INS في مصر حوالي 37900 طالب و642 مدرسًا في 18 مركزًا لـ INS، والتي دعمت في التعليم والتعلم، علاوة على ذلك، تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة فودافون حاليًا على توسيع المشروع بإضافة 30 مركزًا جديدًا من مراكز INS مقسمة بين الإسكندرية ودمياط و الجيزة.

تقييم احتياجات المدارس المستهدفة

وقام مسئولو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة التعليم والتعليم الفني، بالاتفاق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتقييم احتياجات المدارس المستهدفة البالغ عددها 30 مدرسة، والتي استفادت من توسع المشروع، ونظر التقييم في احتياجات التجديد لجميع المدارس، من حيث الطلاء وتركيب ميزات السلامة وإعداد المدارس لاستلام المعدات التي ستتبرع بها مؤسسة فودافون وفقًا للاتفاقية الموقعة بين المقر الرئيسي للمفوضية ومؤسسة فودافون العالمية، وقامت الهيئة العامة بتنفيذ الأعمال المطلوبة بأعلى جودة و بما يتناسب مع معايير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بعد تجهيز الفصول المختارة بما تحتاجه لاستقبال الاجهزة، يتم ترشيح المنسقين من قِبل وزارة التربية و التعليم «الديوان العام - الإدارة التعليمية والمدرسة التي تم إنشاء فصول فورية بها» ليكونوا مسؤولين عن الفصول الفورية، ومن المفضل أن يكون المنسق مُدرس من داخل المدارس المستهدفة وعلى دراية بالتكنولوجيا الخاصة بالتعليم، وتقوم المفوضية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتدريب المنسقين المختارين على كيفية استخدام الأجهزة والاستفادة من كل المحتوى المتوفر عليها.