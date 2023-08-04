«تعليم الإسكندرية» تكرم أوائل الطلبة المشاركين في مجموعات الدعم المدرسي

كرّمت إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، الطلبة المتفوقين بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، والذين شاركوا في مجموعات الدعم المدرسي، التي أطلقها وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، مع بداية العام الدراسي الماضي 2022 - 2023، في المدارس الحكومية والخاصة.

نجاح منظومة الدعم المدرسي

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن نجاح منظومة الدعم المدرسي جاءت نتيجة جهود كل أطراف المنظومة، بداية من ولي الأمر والطالب والمدرسة والمدرس، وساهم في النجاح تعاون المدارس الخاصة وأصحاب السناتر، مؤكدا أن الجميع اتفق على إنجاح المنظومة التي تهدف إلى أمان الطالب من ناحية، والتوفير لأولياء الأمور من ناحية أخرى، وستبدأ مجموعات الدعم المدرسي مع بداية العام الدراسي الجديد، وتم تكريم المتفوقين بإدارة العجمي التعليمية في مدرسة العجمي النموذجية.

حفل لتكريم المتفوقين

وأشارت هبة سليمان، وكيل إدارة العجمي التعليمية، إلى أن الحفل الذي أقيم بالأمس، بمدرسة العجمي النموذجية الخاصة لتكريم أوائل المتفوقين بالمرحلتين الإعدادية والثانوية جاء ليؤكد نجاح منظومة مجموعات الدعم المدرس.

وقالت ضحى هريدي، مدير إدارة التعليم الخاص بإدارة العجمي التعليمية، إن التعاون المثمر بين الإدارة والمدارس الخاصة يصب في مصلحة الطلاب لنرى هذا المشهد المشرف، وتفوق الطلبة يثبت نجاح المنظومة.

مجموعات الدعم المدرسية مستمرة

وأضاف السيد حجاج، مشرف مجموعات الدعم المدرسي بمدرسة العجمي النموذجية، أن تكريم المتفوقين يعد بمثابة رسالة لاستمرار مجموعات الدعم المدرسي التي حققت نجاحاً كبيراً على مستوى الإسكندرية، وتم تكريم الـ10 الأوائل بالمرحلة الثانوية العامة، والـ10 الأوائل بالمرحلة الإعدادية، وتم توزيع شهادات التقدير على جميع الناجحين من طلبة مجموعات الدعم المدرسي.