«تعليم الإسكندرية» تحتفل بتخرج دفعة التلمذة الصناعية بمدرسة التربية الفكرية

احتفلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بإدارة العجمي التعليمية بتخرج طلاب التلمذة الصناعية بمدرسة التربية الفكرية «ذوي الهمم»، في أجواء احتفالية رائعة قام خلالها أبناء وطلاب المدرسة من ذوي الهمم بعمل فقرات فنية بين الرقص والغناء.

الاهتمام بذوي الهمم

قال بسيوني محمد مدير عام إدارة العجمي التعليمية لـ«الوطن» إن الإدارة تولي اهتماما كبيرا لأبناء مدرسة التربية الفكرية حيث إن ذوي الهمم يتمتعون بذكاء كبير والاهتمام بهم يعطيهم الثقة في النفس مما ينتج عنة مزيداً من الإبداع.

أضافت هبة سليمان وكيل إدارة العجمي: «كنت أشعر بالفخر بتسليم شهادات التخرج لأبنائنا خريجي مدرسة التربية الفكرية التلمذة الصناعية من ذوي الهمم وأتمنى لهم مستقبلا باهرا.

حفل تخرج التلمذة الصناعية

وأشار أحمد حلمي مدير المدرسة إلى أن طلبة التلمذة الصناعية قدموا مستوى جيدا جدا خلال العام الدراسي 2022/ 2023 واستحقوا التكريم خلال تسليمهم شهادات التخرج.

وأضافت سلوى حجازي وكيل المدرسة أنه إلى جانب تفوقهم الدارسي قدموا عرضاً فنيا رائعاً في حفل تخرجهم، وأوردت أمل طة وكيل المدرسة أنهم تدربوا على تلك الفقرات قبل الامتحانات فهم لديهم قدرة كبيرة على الاستيعاب وقام بتدريبهم إيمان سعيد ورشا حسن وهند رشدي وسهير عبد الهادي وسامية ودعاء ومها.

حفل سعد ابن أبي وقاص

يوم مميز لأطفال سعد بن أبي وقاص تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم ونادية فتحي وكيل المديرية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام وآمال أبو زيد موجه عام رياض الأطفال بالمديرية وبسيوني محمد بسيوني مدير عام إدارة العجمي وعزة خطاب موجه اول رياض الأطفال حيث تألق أطفال روضة سعد إبن أبي وقاص في معسكر النشاط الصيفي لرياض الأطفال بإدارة العجمي التعليمية تحت شعار« يا بلدنا يا حلوة»