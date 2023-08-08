بعد اعتماد مخططها الاستراتيجي.. معلومات عن مدينة «سلام» شرق بورسعيد

اعتمد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المخطط الاستراتيجي لمدينة سلام شرق بورسعيد، بشأن إنشاء تجمع عمراني جديد تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجاء ذلك في العدد 169 بالجريدة الرسمية.

وترصد «الوطن» في السياق التالي، كافة تفاصيل مدينة سلام شرق بورسعيد، بحسب ما أوضحته هيئة المجتمعات العمرانية والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

تفاصيل مدينة سلام شرق بورسعيد

- أحد أهم مدن الجيل الرابع.

- إنشاء تجمع عمراني بمساحة 22153.95 فدان لإنشاء مدينة سلام شرق بورسعيد.

- هدفها تعزيز النسيج القومي المصري ودمجه مع سيناء.

- دشنت بهدف زيادة الاستثمار وزيادة الجذب الاقتصادي.

- المدينة مكونة من 6 قطاعات عمرانية.

- المدينة مكونة من 13 حي سكني.

- جار تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 205 أفدنة.

- متوقع لها أن تستوعب 1.250.000 نسمة.

- طول الشاطئ على البحر 12 كم.

- جار الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية شاملة المرافق.

- تتمتع مدينة سلام شرق بورسعيد بقوانين اقتصادية توفر بيئة مناسبة للعمل.

مدن الجيل الرابع

ويذكر أن الدولة المصرية وقيادتها المصرية، مهتمة بإنشاء مدن الجيل الرابع، بهدف زيادة التدفق الاقتصادي من الناحية الاستمثارية، سواء لاستثمار المصري أم الأجنبي، لتحقيق نمو شامل، لتحقيق رؤية مصر 2030.