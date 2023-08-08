المياه الكبريتية بجنوب سيناء قبلة المواطنين للاستشفاء وسط الطبيعة الخلابة

وسط الطبيعة الخلابة في أرض الفيروز، يتردد الآلاف يوميا على «المياه الكبريتية» في رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، للاستمتاع بهذه المنطقة، التي يقصدها المواطنون والسياح للاستشفاء، والاستمتاع بالأجواء الطبيعية المميزة وسط الصحراء، حيث تصل درجة الحرارة النابعة من باطن الأرض إلى 200 درجة، وتنخفض تدريجيا من المنبع وصولا إلي أماكن تجمع المياه في المنطقة المحيطة.

المياه الكبريتية مقصد المواطنين

مواطنون من كافة المحافظات يقصدون منطقة المياه الكبريتية بشكل يومي أثناء زيارتهم إلي المحافظة الساحلية للاستمتاع بالشواطئ، وخلال جولة الوطن في هذا المكان الساحر التقينا بمواطنين وأسر من عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ومن بينهم الشاب محمد معتمد، الذي جاء بمجيع أفراد عائلته للاستمتاع بهذه المياه والاستفادة من مميزاتها الصحية.

الاستمتاع بالمياه الكبريتية

محمد أشار إلى أنه جاء بأسرته من محافظة المنوفية للاستمتاع بالمياه الكبريتية في رأس سدر، قبل توجهه إلى الشاطئ لاستكمال باقي اليوم، مؤكدا أن درجة الحرارة وفوائد المنطقة، التي طالما يسمع عنها، جعلتها وجهته الأولى عند زياته لمحافظة جنوب سيناء.

فوائد المياه الكبريتية

كما التقينا خلال الجولة، في هذه المنطقة الساحرة التي تحوط بها الأشجار من جميع الاتجاهات، بأسرة من محافظة الغربية، الذين جاؤوا لقضاء أوقات سعيدة في المياه الكبريتية، حيث أشارت ميرفت سعيد، إلى أنها سعيدة بالأجواء مع أسرتها في هذا المكان الذي تتميز فيه المياه بدرجة حرارة مرتفعة، وتحتوي على العديد من الفوائد، بهدف الاستشفاء مع أولادها ووالدتها.