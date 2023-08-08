محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية 

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس الإثنين، أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بمحافظة بورسعيد، بمشاركة أولياء أمور الطلاب الأوائل، خلال احتفالية كبرى أقيمت بقرية النورس ببورسعيد.

شهادات تقدير وميداليات للأوائل

وشملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير وميداليات لكافة الطلبة الأوائل تكريما لهم لحرصهم على التفوق والتميز، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، وعادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، وحسن عمار، عضو مجلس النواب، والدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والدكتورة نور الهدي الجمال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور، والدكتور ياسر علام، مدير المنطقة الازهرية، وعلي الألفي، نقيب المعلمين، والقيادات التعليمية والتنفيذية والشعبية وممثلي الأحزاب ببورسعيد.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم، وعقبها كلمة الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية من محافظة بورسعيد، وهم الطالب مروان أحمد علي عبد السميع، الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الثانوية العامة والأول على محافظة بورسعيد، والطالب أدهم محمود حسن فهمي، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الثانوية مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (ستيم)، والثاني على محافظة بورسعيد، والطالبة ندي عبد الباقي أحمد عبد الباقي، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الدراسة الفنية التجارية بنظام الثلاث سنوات، حيث وجه الطلاب الشكر لأسرهم و للقيادات التعليمية ببورسعيد على الجهد الكبير في تطوير العملية التعليمية.

وشملت فعاليات الاحتفالية، تقديم عدد من العروض الفنية، عقبها كلمة دكتور ياسر علام مدير المنطقة الأزهرية ببورسعيد، الذي وجه الشكر لمحافظ بورسعيد وقيادات تعليم بورسعيد على الجهود المثمرة في تطوير العملية التعليمية.

وهنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية من محافظة بورسعيد، معربا عن فخره بحصول أبناء محافظة بورسعيد على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، كما هنأ الطلاب الأوائل على محافظة بورسعيد في الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والمهنية.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بهذه النماذج المشرفة من أبناء محافظة بورسعيد، قائلا إن هذا التفوق كان ثمار الاجتهاد والمصابرة والطموح والتربية الجيدة، موجها التهنئة لأسر الطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، مؤكدا على أهمية دور الأسرة، التي يقع على عاتقها المهمة الأكبر في تربية وتنشئة هذه النماذج المشرفة.

وأشار محافظ بورسعيد، خلال كلمته، إلى أن الأمان والاستقرار والتنمية والتعمير هم الركائز الأساسية لتحقيق النجاح والتفوق لأبناءنا، لافتا إلى أن القيادة السياسية حرصت على البناء والتعمير من أجل مستقبل أفضل لأبناء مصر، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المضنية التي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية حقيقية في الدولة المصرية، والعبور بمصر بسلام من الأزمات التي شهدتها خلال الأعوام الماضية، مؤكدا على أهمية تكاتف المواطن مع القيادة السياسية للاستمرار في تحقيق خطط التنمية والتعمير.

وتطرق المحافظ خلال اللقاء، لخطة تطوير العملية التعليمية ببورسعيد، التي كان لها دور كبير في تحقيق النجاح والتميز لأبنائنا خلال امتحانات الثانوية العامة والفنية، لافتا إلى أن التخطيط والرؤية المستقبلية والإصرار على التنفيذ، كان من أسباب النجاح والتميز.

كما وجه محافظ بورسعيد، الشكر لكافة القائمين على العملية التعليمية ببورسعيد، على الجهود المثمرة في ملف تطوير التعليم ببورسعيد، مؤكدا على النهضة التعليمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتا أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كافة المستويات و تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

وأكد محافظ بورسعيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي الاهتمام الأكبر للعملية التعليمية ويسخر جميع إمكانيات الدولة لخدمة التعليم وتطويره ، ويحرص دائما على أن يكون الطالب المصري في مسار التعليم الحديث على مستوى العالم، معربا عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من ابنائه الطلبة والطالبات تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، لافتا أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة في ظل نظام دراسي جديد ومتطور.

وأشار محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية لا تنجح إلا بالتعاون الكامل بين الحكومة والمواطن، وأكد حرصه الكامل على تقديم كافة الدعم لطلاب الثانوية العامة، مشيرا أن المحافظة ساهمت في تخفيف عبء المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة من خلال تنفيذ قوافل تعليمية على أعلى مستوى، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور خلال الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.

ونوه محافظ بورسعيد، خلال حديثه، إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتعليم الفنى والذى يتماشى مع توجهات الدولة نحو البناء والتشييد، والتوسع فى المؤسسات الصناعية، مشيرا أن طلاب التعليم الفنى يحصلون على مختلف فرص العمل فور انهاء المرحلة الدراسية، وذلك بعد أن وفرت الدولة على أرض بورسعيد الآلاف من فرص العمل فى الكيانات الصناعية المختلفة.

وطالب المحافظ أبناءه الطلاب بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

وفي نهاية اللقاء، جدد محافظ بورسعيد تهنئته القلبية للطلاب الاوائل وأولياء الأمور، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق واختتم اللقاء بالتقاط عدد من الصور التذكارية لمحافظ بورسعيد مع الطلاب الأوائل بالثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية.