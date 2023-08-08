موعد حفل أنغام في مهرجان العلمين.. مفاجآت غنائية مميزة

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة موعد حفل أنغام في مهرجان العلمين، بدورته الأولى، والذي تستضيفه مدينة العلمين، تحت شعار «العالم علمين»، إذ يُعد المهرجان الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، وحظيت فاعلياته بحضورٍ جماهيري ضخم، طوال الأيام الماضية.

ويأتي موعد حفل الفنانة أنغام في مهرجان العلمين، يوم الجمعة 18 أغسطس الجاري، إذ ستشدو بباقة غنائية مميزة، وسط حضور جماهيري ضخم وأداءٍ استثنائي، ومن المُقرر أنّ يشهد هذا الحدث الفني العديد من المفاجآت.

وكانت الفنانة أنغام، قد روّجت لحفلها الغنائي المُرتقب ضمن فاعليات مهرجان العلمين بدورته الأولى، إذ نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، البوستر الرسمي لذلك الحدث، لتُعلن عن تفاصيله للجمهور.

وأعربت أنغام، عن سعادتها البالغة بلقاء جمهورها تحت سماء مدينة العلمين الجديدة، إذ علقت قائلة: «مبسوطة جداً إني هكون معاكم يوم 18 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.. في انتظاركم».