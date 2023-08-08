«أسنان القاهرة» تطلق 4 قوافل علاجية بالجيزة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تهتم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بدعم صحة المواطن الأكثر احتياجا وتعمل على ذلك من عدة اتجاهات، منها إطلاق قوافل علاجية مجانية في المحافظات الحدودية والقرى الفقيرة بشكل دوري، من أجل تقديم خدمة الكشف والعلاج المجاني للأهالي الأكثر احتياجا.

4 قوافل علاجية على مدار أغسطس

وتطلق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قوافل طبية علاجية بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور هشام عبدالحكم عميد كلية الأسنان جامعة القاهرة، ومن المقرر إطلاق 4 قوافل علاجية في مناطق مختلفة بمحافظة الجيزة.

وتبدأ القوافل الطبية في تقديم خدماتها لأهالي محافظة الجيزة من اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس، وتتواجد القافلة الأولى في مركز امبابة تحديدا بجمعية عطاء السلام شارع بشتيل الرئيسي، أما القافلة الثانية، فتنطلق في يوم 15 أغسطس الجاري، في مركز العياط تحديدا المركز الطبي بالدناوية ببرشنت.

ندوات توعوية بنظافة الفم والأسنان

وفي يوم 22 أغسطس تطلق مبادرة «حياة كريمة» القافلة الثالثة، في مركز الصف تحديدا بالوحدة الصحية بالديسمي، أما القافلة الرابعة سوف تتواجد في مركز البدرشين في يوم 29 من شهر أغسطس الجاري، وتضم القوافل تخصصات طبية متنوعة، من ضمنها: جراحة الوجه والفكين والكشف المبكر عن الأورام في الفم وعلاج الجذور والعصب واللثة والخلع والتنظيف.

هذا بالإضافة إلى نقل الحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة، في فرع الكلية بالمنيل بالقصر العيني، أو فرع الشيخ زايد، وذلك للبالغين وكبار السن والأطفال، كما توفر القوافل التابعة لحياة كريمة ندوات توعوية بنظافة الفم والأسنان ورعاية الأطفال، وكذلك الطرق السليمة للتعامل مع حالات التورم، كما يتوافر مع كل قافلة صيدالية يتوافر بها أنواع العلاج المختلفة التي تُصرف مجانا للأهالي.