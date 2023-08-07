الكشف الطبي على 3681 شخصا في قافلة ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بقرية أبو الكنايس بمركز كفر الشيخ، على مدار يومين، وتنوعت الخدمات الطبية المقدمة بالقافلة لخدمة المواطنين في شتى التخصصات.

خدمات طبية متعددة للمواطنين

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عبر بيان، أن القافلة تضمنت 10 تخصصات طبية في 12 عيادة وهي «باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحة عامة، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، مسالك بولية، رمد»، وبلغ إجمالي المواطنين المترددين على عيادات القافلة خلال اليومين 1824 مواطنا، كما تم عمل 185 تحليلا طبيا ما بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، وكذلك 83 أشعة، علاوة على صرف الدواء بصورة مجانية، كما تلقى 742 مواطنا ندوات التثقيف والإرشاد الصحي.

المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

وأشارت أيضاً أنه استكمالاً لأعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة »، والتزامًا بأهدافها واستدامتها، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة «الضغط والسكر» على 80 مواطنا خلال القافلة، وذلك بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لعدد 2 مرضى، والتحويل إلى أقرب مستشفى لعدد 18 مريضا، لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، لتقدم كافة الخدمات المقدمة بالقافلة الطبية مجانية.