جامعة سوهاج تطلق قافلة طبية شاملة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أطلقت جامعة سوهاج، قافلة طبية تنموية شاملة لقرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا بالمحافظة، استمرارًا لسلسلة القوافل التنموية التي تطلقها الجامعة في شتى ربوع المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، أن إدارة الجامعة تحرص على المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، و المشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين في مجالات متعددة في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، بما يساهم في دعم الدور المجتمعي والتنموي والخدمي للجامعة ومسؤولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته.

الكليات المشاركة بالقافلة التنموية

وأضاف الدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه جرى تنفيذ القافلة بمشاركة كليات الطب البشري و الطب البيطري والتمريض، إذ ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات متعددة، موضحًا أنه تم تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي القرية وصرف العلاج بالمجان لتخفيف الأعباء على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

خدمات قافلة جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن القافلة الطبية تضمنت عدد من التخصصات مثل الباطنة، الأطفال، النساء وتوليد، الجراحة عامة، جراحة مسالك، جراحة عظام، جراحة أوعية دموية، روماتيزم، جلدية، رمد، صدرية، نفسية وعصبية، إضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 921 مواطنًا في التخصصات الطبية المختلفة، كما تم تحويل 63 حالة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لهم، وشارك بالقافلة الطبية 11 طبيبًا و3 من طلاب الكلية.

مشاركة كلية الطب البيطري بالقافلة

كما ذكر الدكتور أسامه أبو شامة عميد كلية الطب البيطري، أن القافلة البيطرية ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية، وتم مناظرة 177 من الحالات المرضية، كما أدت القافلة دور وقائي للحيوانات الغير مريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية، عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، الي جانب إجراء العمليات الجراحية وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات، وشارك بالقافلة 12 من أعضاء هيئة تدريس والهيئة معاونة بالكلية، وعدد 15 طالبًا من الفرقة الرابعة والخامسة.