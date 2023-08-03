توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024 علمي علوم.. «أسنان القاهرة» 376 درجة
كتب:
أحمد أبوضيف
11:44 ص | الخميس 03 أغسطس 2023
مكتب التنسيق - أرشيفية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والتي توقفت عند 362 درجة بنسبة 88.29% لـ22 ألفا و304 طلاب.
وكشفت المؤشرات الأولية لنتائج شرائح المجاميع توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024 علمي علوم، عن انخفاض بسيط للحدود الدنيا لكليات القطاع الطبي عن العام الماضي.
توقعات تنسيق الكليات 2023-2024 علمي علوم
وكشفت المؤشرات الأولية لتوقعات تنسيق الكليات 2023-2024 علمي علوم، عن انخفاض الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب البشري، من 3 إلى 4 درجات عن العام الماضي؛ لتقف عند 372 درجة، وطب الأسنان تجد أن الحد الأدنى المتوقع 370 درجة، وصيدلة 367 درجة، وعلاج طبيعي 369 درجة، ووجود أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بكليات الطب البيطرى، وارتفاع الحد الأدنى لكليات التمريض.
تنسيق الجامعات 2023
ونستعرض في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق الكليات - 2022 علمي علوم، في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:
طب المنصورة 387
طب دمياط 386
طب سوهاج 386
طب الزقازيق 385
طب فاقوس 384
طب طنطا 383
طب كفر الشيخ 383
طب الإسكندرية 382
طب أسنان المنصورة 382
طب أسنان جنوب الوادي 382
طب القاهرة 381
طب أسيوط 381
طب بور سعيد 381
طب المنوفية بشبين الكوم 380
طب جنوب الوادي 380
طب عين شمس 380
طب الاقصر 379
طب بنها 379
طب المنيا 378
طب أسنان الزقازيق 378
طب حلوان 378
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378
طب السويس 377
طب الفيوم 377
طب أسنان المنوفية 377
طب أسنان كفر الشيخ 377
طب العريش 376
طب أسنان الإسكندرية 376
طب أسنان القاهرة 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسنان طنطا 376
طب أسنان عين شمس 376
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب أسوان 376
طب بني سويف 376
طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان السويس 375
طب أسنان الفيوم 375
طب أسنان المنيا 375
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374
صيدلة سوهاج 373
علاج طبيعي القاهرة 373
علاج طبيعي بنها 373
صيدلة المنصورة 372
علاج طبيعي السويس 372
علاج طبيعي بني سويف 372
علاج طبيعي جنوب الوادي 372
صيدلة الزقازيق 371
صيدلة جنوب الوادي 371
صيدلة دمنهور 371
صيدلة طنطا 371
صيدلة الإسكندرية 370
صيدلة القاهرة 370
صيدلة المنوفية 370
صيدلة أسيوط 370
صيدلة بور سعيد 370
صيدلة عين شمس 370
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370
صيدلة مدينة السادات 370
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 370
صيدلة المنيا 369.5
صيدلة الفيوم 369
صيدلة بني سويف 369
صيدلة ج الوادي الجديد 369
صيدلة حلوان 369