توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024 علمي علوم.. «أسنان القاهرة» 376 درجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والتي توقفت عند 362 درجة بنسبة 88.29% لـ22 ألفا و304 طلاب.

وكشفت المؤشرات الأولية لنتائج شرائح المجاميع توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024 علمي علوم، عن انخفاض بسيط للحدود الدنيا لكليات القطاع الطبي عن العام الماضي.

توقعات تنسيق الكليات 2023-2024 علمي علوم

وكشفت المؤشرات الأولية لتوقعات تنسيق الكليات 2023-2024 علمي علوم، عن انخفاض الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب البشري، من 3 إلى 4 درجات عن العام الماضي؛ لتقف عند 372 درجة، وطب الأسنان تجد أن الحد الأدنى المتوقع 370 درجة، وصيدلة 367 درجة، وعلاج طبيعي 369 درجة، ووجود أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بكليات الطب البيطرى، وارتفاع الحد الأدنى لكليات التمريض.

تنسيق الجامعات 2023

ونستعرض في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق الكليات - 2022 علمي علوم، في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:

طب المنصورة 387

طب دمياط 386

طب سوهاج 386

طب الزقازيق 385

طب فاقوس 384

طب طنطا 383

طب كفر الشيخ 383

طب الإسكندرية 382

طب أسنان المنصورة 382

طب أسنان جنوب الوادي 382

طب القاهرة 381

طب أسيوط 381

طب بور سعيد 381

طب المنوفية بشبين الكوم 380

طب جنوب الوادي 380

طب عين شمس 380

طب الاقصر 379

طب بنها 379

طب المنيا 378

طب أسنان الزقازيق 378

طب حلوان 378

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378

طب السويس 377

طب الفيوم 377

طب أسنان المنوفية 377

طب أسنان كفر الشيخ 377

طب العريش 376

طب أسنان الإسكندرية 376

طب أسنان القاهرة 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسنان طنطا 376

طب أسنان عين شمس 376

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب أسوان 376

طب بني سويف 376

طب الوادي الجديد 375.6

طب أسنان السويس 375

طب أسنان الفيوم 375

طب أسنان المنيا 375

طب أسنان بني سويف 374.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 374

صيدلة سوهاج 373

علاج طبيعي القاهرة 373

علاج طبيعي بنها 373

صيدلة المنصورة 372

علاج طبيعي السويس 372

علاج طبيعي بني سويف 372

علاج طبيعي جنوب الوادي 372

صيدلة الزقازيق 371

صيدلة جنوب الوادي 371

صيدلة دمنهور 371

صيدلة طنطا 371

صيدلة الإسكندرية 370

صيدلة القاهرة 370

صيدلة المنوفية 370

صيدلة أسيوط 370

صيدلة بور سعيد 370

صيدلة عين شمس 370

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370

صيدلة مدينة السادات 370

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 370

صيدلة المنيا 369.5

صيدلة الفيوم 369

صيدلة بني سويف 369

صيدلة ج الوادي الجديد 369

صيدلة حلوان 369