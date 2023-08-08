كاتب صحفي: مشهد افتتاح مسجد السيدة نفيسة إحدى أدوات مصر الناعمة

قال الكاتب الصحفي صبري عبدالحفيظ، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، إنّ مشهد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي وسلطان طائفة البهرة بالهند مفضل سيف الدين، مسجد السيدة نفسية، أحد أهم ما يميز الأمة المصرية منذ عهود طويلة جدا.

افتتاح مسجد السيدة نفيسة

وأوضح نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، أنّ مشهد افتتاح مسجد السيدة نفيسة، أحد أهم أدوات الدولة المصرية الناعمة وقوتها على مستوى العالم ومحيطها سواء الأفريقي أو العربي، مؤكدا أنّه لا توجد أمة تنصهر فيها الأفكار سواء الدينية أو الاجتماعية كالأمة المصرية في تناسق وتناغم دقيق.

وكان الرئيس السيسي، افتتح اليوم، أعمال تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وتفقد أعمال تطوير المقصورة بالمسجد، وأدى الصلاة فيه، وفي كلمته أعرب سلطان طائفة البهرة بالهند السلطان مفضل سيف الدين، عن شكره للرئيس السيسي، وعن سعادته للمشاركة في افتتاح أعمال تطوير وترميم المسجد.