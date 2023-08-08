وزير الأوقاف ينشر صورا لمسجد السيدة نفيسة بعد افتتاحه

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعض الصور من مسجد السيدة نفيسة، عقب افتتاحه اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبيّنت الصور ساحة المسجد الداخلية.

تطوير مسجد السيدة نفيسة

ووجّه وزير الأوقاف، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تشريفه الافتتاح والجهود التي يبذلها في رعاية والاهتمام بمساجد آل البيت.

مساجد جرى تطويرها في عهد الرئيس السيسي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم مسجد السيدة نفيسة بعد تطويره، واستعرض وزير الأوقاف عددا من المساجد التي تم تطويرها اليوم، مثل «مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي، ومسجد الإمام الحسين، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد الظاهر بيبرس، ومسجد الحاكم بأمر الله، ومسجد السيدة فاطمة النبوية».