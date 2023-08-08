7 مساجد طورتها الدولة قبل مسجد السيدة نفيسة.. بينها «الإمام الحسين»

تولي الدولة اهتماما خاصا بتطوير القاهرة التاريخية، وفي القلب منها مساجد آل البيت، التي تحظى بحب المصريين والتفافهم حولها والتسابق على زيارتها، وصباح اليوم، كان المصريون على موعد مع حدث مهم يخص آل البيت، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، رفقة سلطان البهرة في الهند، مفضل سيف الدين.

تطوير مسجد السيدة نفيسة

وكشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن عدد من المساجد التي شهدت تطويرا مميزا وجرى افتتاحها قبل مسجد السيدة نفيسة، وهي «مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي، مسجد الإمام الحسين، مسجد عمرو بن العاص، مسجد الظاهر بيبرس، مسجد الحاكم بأمر الله، ومسجد السيدة فاطمة النبوية».

الرئيس السيسي الداعم الأكبر لتطوير مساجد آل البيت

وأكد وزير الأوقاف، أنّ الرئيس السيسي الداعم الأكبر لتطوير مساجد آل البيت، وهو حريص على إتمام تطوير المسجد بمستوى مشرف يليق بمكانة آل البيت، وبالجمهورية الجديدة التي نسعى خلالها للتنمية والتطوير في المجالات كافة.

ووجّه جمعة، الشكر للرئيس السيسي، على اهتمامه بعمارة بيوت الله، وافتتاحها بنفسه، قائلا: «شكرا سيادة الرئيس على اهتمامكم بعمارة بيوت الله عز وجل، وشكرا على تشريفكم لافتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي عنها».