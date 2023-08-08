«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن»: «السيدة نفسية.. للجمال وجوه كثيرة»

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم سمر الزهيري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتطوير وترميم مسجد السيدة نفسية وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسجد صباح اليوم، بعنوان «السيدة نفسية.. للجمال وجوه كثيرة».

تطوير مسجد السيدة نفسية

وقال الكاتب الصحفي زكي القاضي: «ترميم وتطوير مسجد السيدة نفسية مشهد عظيم للغاية يتوافق مع المزاج العام للمصريين كونهم بطبيعتهم يحبون آل البيت، ويحرصون على زياتهم بشكل مستمر سواء السيدة نفسية أو السيدة عائشة أو سيدنا الحسين، وغيرهم»، مشيرا إلى أن كل الأضرحة يزورها المصريين على مدار عقود متتابعة، إذ أنهم متربطون بآل البيت.

أعمال تطوير في العديد من الأضرحة

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم سمر الزهيري عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «الدولة المصرية تحرص وتهتم بتطوير أضرحة آل البيت، والرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح مسجد السيدة نفسية بعد ترميم وتطويره، ويأتي ذلك ضمن أعمال تطوير آل البيت، إذ أنه كان هناك أعمال تطوير في السيدة زينب وسيدنا الحسين»، مؤكدا وجود أعمال تطوير أخرى في أضرحة يجرى العمل عليها لافتتاحها ويكون هناك مقام أو ضريح يليق بالمواطنين الذين يزونه.