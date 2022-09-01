عاجل.. وصول جثمان أمين العسال لمسجد السيدة نفسية

وصل جثمان الفنان والإعلامي الراحل أمين العسال، إلى مسجد السيدة نفسية، قبل قليل، لأداء صلاة الجنازة عليه، بحضور الفنان مراد مكرم، والمخرج أشرف فايق.

ورحل عن عالمنا، الفنان والإعلامي أمين العسال، مساء أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، داخل إحدى غرف العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

نجوم الوسط الفني ينعون أمين العسال

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على نعي أمين العسال، معبرين عن حزنهم الشديد لرحيله، حيث كتب السيناريست عمرو محمود ياسين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «معلش يا أمين أنت ما قدرتش المرة دي.. كل مرة كنت بتبقى قوي، وتهزم مرضك وتقوم تهزر وتضحك وتسخر من كل شيء، لكن ربنا أراد إنه يريحك.. إنا لله وإنا اليه راجعون أسألكم الدعاء».

الجدير بالذكر ان أمين العسال شارك بأدوار صغيرة، في عدد من الأعمال أبرزها «شمال يا دنيا.. وتبقى الأرض دائما، المواطن برص، وهو ابن الفنانة الراحل سهير طه حسين، كما عمل كمقدم برامج في عدد من القنوات الفضائية».