«التعبئة والإحصاء»: عدد سكان مصر زاد 10.5 مليون نسمة في 7 سنوات

قال الدكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنّ كُتيب «مصر في أرقام» يتضمن مؤشرات عن كل الأبعاد المختلفة للمجتمع المصري ما بين ديموغرافية واقتصادية وبيئية، لافتا إلى أن عدد السكان في مصر زاد بأكثر من 10.5 مليون نسمة في أقل من 7 سنوات، وهو ما يماثل عدد سكان 3 أو 5 دول أوروبية صغيرة.

الكتيب يغطي السكان والإحصاءات الحيوية

وأضاف «عبدالعزيز»، في حواره المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الكتيب يغطي السكان والإحصاءات الحيوية والعمل والزراعة والصناعة والبترول والنقل والإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والتجارة الخارجية والأرقام القياسية والدخل والانفاق والاستهلاك والتعليم والبحث العلمي والسياحة والصحة والثقافة والإعلام والبيئة.

عدد السكان في يناير 2023

وتابع مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن كتيب «مصر في أرقام» يعرض أرقاما تفصيلية عن الوحدات الثقافية وتنظيمها في المختلف، كما أن الكتاب لا يتوقف عند المركزي والإجمالي، حيث يتم التوزيع على مستوى المحافظات، مضيفًا: «عدد السكان في 1 يناير 2023 بلغ 104 ملايين و462 ألف نسمة، ولكنه زاد إلى 105.3 ملايين نسمة في العام الجاري».