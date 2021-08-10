مستشار دولي عن نتائج المصريين بـ«الأولمبياد»: لا تتناسب مع تعداد السكان

علق الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي، على نتائج البعثة المصرية بأولمبياد طوكيو 2020، مباركًا في البداية لكل اللاعبين واللاعبات الذين نجحوا في حصد ميداليات أولمبية، لكنه في نفس الوقت أكد أن تحقيق مصر لـ6 ميداليات فقط، لا يتناسب بأي شكل مع تعداد سكان جمهورية مصر العربية.

وأضاف «فضل الله»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، اليوم الثلاثاء، أن ادعاء البعض بأن نتائج البعثة المصرية بأولمبياد طوكيو تعتبر أفضل نتيجة جرى تحقيقها على مستوى مشاركات مصر، غيرصحيح، قائلا: «مصر سبق وحققت 5 ميداليات بأولمبياد 2004، فحين تمر كل هذه السنوات وتحقق 6 ميداليات فقط، هذا لا يعتبر إنجازا على الإطلاق».

وأشار المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي إلى أن العالم يتعامل مع الأولمبياد على أنها أكبر مشروع سياسي لكل الدول، موضحًا أن السبب في عدم القدرة على تحقيق عدد ميداليات يناسب تعداد سكان مصر وحجم قيمة هذه الدولة، هو أنه ليس هناك استراتيجية واضحة ومخططة لتحقيق هذا الهدف.

وأردف أن عدم توافر استراتيجية واضحة أيضًا لتمويل البطل الأولمبي، أحد الأسباب أيضا التي تسببت في هذه النتائج المخيبة، مشيرًا إلى أن صناعة بطل أولمبي تتطلب ميزانية مخططة وكبيرة، ومن قبل ذلك قدرة على وضع استراتيجيات لتمويل تلك الصناعة.

وأسفرت مشاركة مصر بأولمبياد طوكيو 2020، عن 6 ميداليات فقط بينها ميدالية وحيدة ذهبية ومثلها فضية إلى جانب 4 ميداليات برونزية.