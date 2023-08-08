رئيس «القاهرة للدراسات الاستراتيجية»: أمريكا من مصلحتها استنزاف قدرات روسيا

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية ممتدة ولا توجد بشائر على انتهائها بين ليلة وضحاها، موضحا أن الرؤية العامة هي استنزاف للقوة الروسية داخل الأراضي الأوكرانية بشكل كبير.

أوروبا وأمريكا من مصلحتها استنزاف قدرات روسيا

وتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من مصلحتها استنزاف قدرات روسيا الدولة الكبيرة اقتصاديا وعسكريا، وهو ما يأتي أولا على البلاد النامية والفقيرة ثم الدول الأوروبية.

خروج روسيا من اتفاقية الحبوب يؤكد أن هناك أزمة في القمح

وأضاف «السيد»، أن خروج روسيا من اتفاقية الحبوب يؤكد أن هناك أزمة في القمح الذي عانى من التضخم وصل إلى 100% تقريبا، مؤكدًا أن أسعار القمح تعود للزيادة خلال الفترة المقبلة، بسبب امتناع بعض الدول عن تصدير القمح بسبب تداعيات التغير المناخي، كما أن الحاصلات الزراعية انخفضت بنسبة 30% بسبب المناخ.