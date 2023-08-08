روسيا: تصريحات واشنطن عن رفض موسكو الحوار حول أوكرانيا «كاذبة»

وصفت السلطات الروسية، تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، بأن موسكو رفضت الحوار حول أوكرانيا، بـ«الكاذبة»، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر «تليجرام»، إلى أن «واشنطن» أقنعت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بإنهاء المفاوضات في أبريل 2022.

زاخاروفا: واشنطن منعت كييف من المشاركة في محادثات سبتمبر 2022

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قال في وقت سابق، إن موسكو رفضت الدخول في حوار هادف حول السلام، مشيرا إلى عدم وجود مفاوضات سلام مع روسيا جارية حاليًا.

وأضافت زاخاروفا، أن الأمريكيين هم أنفسهم من منعوا الحكومة الأوكرانية من المشاركة في محادثات السلام مع روسيا في سبتمبر من العام الماضي 2022، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بلينكن: الوعد الروسي لأفريقيا لن يوقف ارتفاع الأسعار

وفي إطار قضية مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الحبوب المجانية التي وعدت بها «موسكو» لـ الدول الأفريقية لا تكفي لحل المشكلة التي نشأت عن إنهاء المبادرة، مشيرا إلى أن الوعد الروسي، لا يحل المشكلة، ولن يوقف ارتفاع الأسعار.

وأشار بلينكن، إلى أن «واشنطن» حلت مسائل روسيا بشأن شروط «صفقة الحبوب» وهو اقتراح لموسكو من الأمم المتحدة على جدول الأعمال، وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن «موسكو» لا ترد.

وفي سياق متصل، أوضح وزير خارجية «جمهورية جنوب أوسيتيا»، أخسار دجيويف، أن بفضل شجاعة وصمود قوات حفظ السلام «الروسية، الأوسيتية» والميليشيات، تمكنت بلاده من الصمود، مشيرا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن قرار «موسكو» بالدفاع عن بلاده في أغسطس 2008 ضد قوات جورجيا كان القرار الصائب الوحيد.

قصف أوكراني بـ24 قذيفة على «دونيتسك» و«ياسينوفاتايا»

ميدانيا، قصفت القوات الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، 24 قذيفة من عيار 155 ملم على «دونيتسك» و«ياسينوفاتايا»في خلال 25 دقيقة فقط، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، باتريك رايدر، إن «واشنطن» تواصل التركيز على تزويد أوكرانيا بالمساعدة اللازمة حتى تتمكن «كييف» من تنفيذ الهجوم المضاد والدفاع عن أراضيها، رافضا تحديد موعد قرار بشأن تزويد القوات بقذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بـ«دبابات أبرامز» الأمريكية، التي ستشحن إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.