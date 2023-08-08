«الخارجية الأمريكية»: قلقون من تنامي التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية

قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشأن تنامي التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، مُضيفة أن واشنطن ستواصل تنفيذ جميع العقوبات الحالية على البلدين، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «يونهاب».

ودعا «ميلر» بيونج يانج إلى وقف سعيها بخصوص برامج أسلحة غير مشروعة والانخراط في حوار.

وقال المتحدث في إفادة صحفية يومية، عندما سئل عن التعاون العسكري بين بيونج يانج وموسكو «من الواضح أننا شهدنا تعاونًا وثيقًا بين روسيا وكوريا الشمالية، لقد أوضحنا مخاوفنا بشأن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية، وسعي بيونج يانج لمساعدة روسيا في عدوانها على أوكرانيا، وسنواصل توضيح هذه المخاوف وسنواصل تطبيق جميع عقوباتنا».

زيادة التعاون العسكري بين البلدين

وتأتي تصريحاته بعد زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو لـ«بيونج يانج» أواخر الشهر الماضي، الأمر الذي يُشير العديد من مراقبي كوريا الشمالية إلى أنه سيؤدي إلى زيادة التعاون العسكري بين البلدين.