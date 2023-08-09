«الصحة» تحدد موعد فطام الطفل وفوائد الرضاعة الطبيعية.. تقلل الاكتئاب

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة للسيدات المرضعات، قائلة إن عليهن معرفة الوقت المناسب لفُطام الطفل وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة في تقرير رسمي لها، أن الوقت الأنسب لفُطام الطفل يكون بعد سنتين من عمر الطفل وعلى الأمهات الالتزام بالرضاعة الطبيعية حيث أنها تعزز من صحة الطفل النفسية والجلدية.

يأتى ذلك فى اطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة، ورفع حالة الوعي الصحي لدي المواطنين والبعد عن العادات والتقاليد الخاطئة والتى تسبب في أضرار صحية جسيمة.

فوائد الرضاعة الطبيعة للأطفال

وحددت زارة الصحة والسكان أهمية الرضاعة الطبيعية وجاءت على النحو التالى :-

- يوفر حليب الأم تغذية مثالية للطفل خاصة فى الشهور الأولي للطفل فهو غني بالبروتينتات والفيتامنيات وقليل السكر ويساعد الجهاز الهضمي لحديثي الولادة على النمو

- الرضاعة الطبيعية تعزز من الصحة الجسدية للطفل ويعزز وزن الطفل

- الرضاعة الطبيعية تحتوى على أجسام مضادة والتى تساعد الطفل على محاربة الفيروسات والبكتريا خاصة فى الشهور الأولى.

- الرضاعة الطبيعية تعمل على حماية الأطفال من الأمراض كالربو والسمنة ومرض السكري والتهاب الأذن الوسطى.

فوائد الرضاعة الطبيعة على الأمهات

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الرضاعة الطبيعة لها فائدة مهمة ليها أيضا، وتتضمن :-

- المساعدة على انقباض الرحم.

- الأمهات المرضعات الأقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

- تقلل الرضاعة الطبيعة خطر الإصابة بالأمراض كسرطان الثدي وهشاشة العظام وسرطان المبيض.