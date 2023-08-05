«الصحة»: علاج 1.9 مليون مواطن ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، علاج 1.9 مليون مواطن عن طريق التدخل الجراحي ضمن مبادرة «إنهاء قوائم الانتظار»، مشيرا إلى أن المبادرة استطاعت تخفيف الحمل عن عاتق المواطنين والتكدس أما المستشفيات.

مبادر القضاء على قوائم الانتظار تحظي على اهتمام الرئيس

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المبادرة تحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم كافة المؤسسات المعنية، مضيفا: «ما كان يرى قبل انطلاق المبادرة من تكدس المواطنين أمام المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية والانتظار لسنوات عديدة، يعرف جيدا أهمية مبادرة القضاء على قوائم الانتظار».

كيفية الحصول على خدمات مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، كيفية الحصول على خدمات مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار وجاءت على النحو التالي:

- إذا كان المريض له تأمين صحي فيتوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحي.

- إذا لم يكن للمريض تأمين صحي يتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي.

- يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار.

- بعد الكشف تتواصل المستشفى مع المريض لتحديد موعد الفحص وإجراء العملية المطلوبة.