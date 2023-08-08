انطلاق حملة غسيل وتطهير شبكات مياه الشرب في 3 محافظات

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة البدء في خطة أعمال غسيل الشبكات مياه الشرب بجميع القرى والمراكز، وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدوري للشبكات.

الالتزام بالجدول الزمني المحدد

وأضاف أعمال غسيل شبكات مياه الشرب تأتي بالتنسيق الكامل بين فرع شركة مياه الشرب ورؤساء المراكز والوحدات المحلية للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين، بمحافظات القناة الثلاث.

غسيل شبكات مياه الشرب بصورة دورية

وأكد أنه يجرى عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، موضحا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم.

عينات تحليل المياه علي مدار اليوم

وأشار إلى أنه يتابع وبصفة مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب علي مستوى محافظات القناة، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى تؤخذ من المحطات والشبكات، لعمل التحاليل المطلوبة الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً على مدار الـ24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها.