بدء التقديم بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف.. 260 درجة حد أدنى

بدأ الطلاب الحاصلون على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023 التقديم بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، وذلك حتى الأحد 23 يوليو، حيث تُعد المدرسة من أهم بدائل الثانوية العامة، والتي تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب للالتحاق بها، بسبب فرص العمل التي توفرها للطلاب فور تخرجهم.

شروط التقديم بمدرسة مياه الشرب والصرف في بني سويف 2023

وقالت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب ببني سويف، لـ«الوطن»، إن شروط التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف في بني سويف لحملة الشهادة الإعدادية 2022/ 2023 تشمل:

1- المدرسة تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة فقط للعام الدراسي 2022/ 2023 بنين فقط، ولطلاب الثانوية الأزهرية بمجموع 93% حيث يتم قبول 5% من طلاب الإعدادية الأزهرية من أجمالي المقبولين.

2- يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا والذي حدده مجلس إدارة المدرسة بـ260 درجة للعام الحالي، مع شرط اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية.

3 ــ يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعًا من محافظتي بني سويف والمنيا حسب التوزيع الجغرافي.

4- يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة على موقع شركة مياه الشرب .

5 ــ يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية ولائقا طبيًا

6 ــ تسجيل طلب الالتحاق بالمدرسة في موقع المدرسة على شبكة الإنترنت، وإرفاق المستندات المطلوبة.

رابط التقديم بمدرسة مياه الشرب والصرف في بني سويف

وأعلنت شركة مياه الشرب عن رابط التقديم بمدرسة مياه الشرب والصرف في بني سويف يمكن الضغط هنا للحصول على الرابط، ثم ملء نموذج طلب التقديم وإرفاق المستندات الآتية:

1ــ صورة استمارة النجاح للشهادة الإعدادية 2022/ 2023.

2 ــ صورة شهادة الميلاد.

3 ــ صورة شخصية حديثة.