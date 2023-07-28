تكليف 6 مديري عموم لرئاسة مناطق مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

أصدر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قرارا بتكليف المهندس محمود محمد أبو الوفا، رئيس فرع مياه المراغة، مديرا للإدارة العامة لمنطقة شمال لمياه الشرب، والمهندس علاء محمود عبد المقصود، رئيس فرع مياه سوهاج، مديرا للإدارة العامة لمنطقة وسط لمياه الشرب.

خريطة مديري عموم مناطق سوهاج

كما تم تكليف المهندس مدح أحمد، رئيس فرع مياه جرجا، للعمل مديرا للإدارة العامة لمنطقة جنوب لمياه الشرب، والمهندس بهاء محمد عمران، رئيس فرع صرف صحي طهطا، مديرا للإدارة العامة لمنطقة شمال للصرف الصحي، والمهندس فكري حماد خلف، رئيس فرع مياه ساقلتة، مديرا للإدارة العامة لمنطقة وسط للصرف الصحي، والمهندس ضياء الدين محمد مصطفى، رئيس فرع صرف صحي البلينا، مديرا للإدارة العامة لمنطقة جنوب للصرف الصحي.

تمكين الشباب بمياه سوهاج

وأكد رئيس مياه سوهاج أن هذا القرار يأتي لتمكين الشباب ويستمر لمدة 3 أشهر على أن يقوم المذكورون بالعمل المكلف به بجانب عمله، حتى يتم ترشيح أشخاص جدد للقيم بأعمالهم الحالية وذلك لمصلحة العمل وللنهوض بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي داخل فروع ومناطق مياه الشرب والصرف الصحي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.