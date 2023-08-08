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ضبط شخصين أثناء الحفر للتنقيب عن الآثار أسفل عقار في الجمالية

كتب:

حسن سمير
11:52 ص | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
التنقيب عن الآثار _ صورة تعبيرية

التنقيب عن الآثار _ صورة تعبيرية

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض شخصين أثناء أعمال الحفر للتنقيب عن الآثار في منطقة الجمالية، بعدما كشفت قسم شرطة الجمالية عن وجود عمليات تنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبط مالك العقار ونجله، أثناء الحفر للتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر على حفرة بعمق 10 أمتار، والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما أقرا بالحفر للتنقيب عن الآثار.

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