مقتل 10 عناصر من حركة الشباب الإرهابية في محافظة هيران الصومالية

أعلنت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية، اليوم الثلاثاء، مقتل 10 عناصر من ميليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة هيران.

قتل إرهابيين

وأوضحت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أن قوات جهاز الأمن والمخابرات بالصومال تمكنت بالتعاون مع المقاومة الشعبية والشركاء الدوليين من قتل مسؤول الصحة وقائد ميداني بميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة بالإضافة إلى 8 آخرين في قرية بوروين على بعد 23 كيلومترا عن مدينة جللقسي بمحافظة هيران.

التزام الصومال بالقضاء على الخوارج

وأكدت التزام الحكومة الصومالية بالقضاء على ميليشيات الخوارج، مثمنة دور المقاومة الشعبية والشعب الصومالي في الإسراع من هزيمة الإرهاب في البلاد.