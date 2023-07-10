«القاهرة الإخبارية» تبرز تمدد حركة الشباب الصومالية بمنطقة القرن الأفريقي

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، تقريراً تلفزيونياً بعنوان «حركة الشباب الصومالية تتمدد في القرن الأفريقي»، يتناول اتساع نشاط الحركة الإرهابية في عدد من الدول الواقعة في شرق القارة الأفريقية.

وذكر التقرير أنه في إطار التصعيد المستمر للنشاط الإرهابي لحركة الشباب الصومالية، في منطقة القرن الأفريقي، تعرضت إحدى وحدات الشرطة الكينية لهجوم مسلح وإطلاق نار كثيف، الأمر الذي بات يستوجب وجود تنسيق نوعي بين دول المنطقة، لمواجهة الحركة الإرهابية.

إجبار كينيا على سحب جنودها من قوة حفظ السلام

ووفقاً لما جاء في التقرير، فإن هذه الهجمات التي تتبناها حركة الشباب الصومالية الإرهابية، تفسح الطريق نحو تسهيل عمليات تجنيد جديدة في المناطق الحدودية، وفي الوقت ذاته، تكثف الحركة من هجماتها ضد أهداف كينية، بغرض إجبار الجانب الكيني على سحب جنوده من قوة حفظ السلام، التي تهدد الحركة الإرهابية الصومالية.

ولفت التقرير إلى أن الانتشار الواسع للتنظيمات المسلحة والإرهابية في أفريقيا لم يأتِ مصادفة، حيث تستقبل القارة المزيد من المقاتلين المنضمين لجماعات إرهابية، مثل جماعة بوكو حرام في نيجيريا، وحركة الشباب في الصومال.

جماعات التطرف تحول وجهتها إلى أفريقيا

كما تطرق تقرير «القاهرة الإخبارية» إلى النشاط الإرهابي المتزايد والملحوظ مؤخراً، خصوصاً في دول الساحل الأفريقي، والذي يعبر عنه عدة عوامل، أبرزها استغلال الجماعات الإرهابية للظروف المعيشية الصعبة والأوضاع الاجتماعية السيئة التي يعيشها السكان في القارة السمراء.

هذه الجماعات حولت وجهتها لأفريقيا بعد هجمات متعددة نفذتها في أوروبا، وبخاصة في ظل تنامي حركات التطرف في القارة السمراء، التي تحتضن تنظيمات الإرهاب الأكثر خطورة مثل تنظيمي القاعدة وداعش.