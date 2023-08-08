«صرف الإسكندرية»: حصول محطتي معالجة بخورشيد والزوايدة على شهادة «مأمونية»

أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، اعتماد اللجنة العليا للمياه لخطط سلامة ومأمونية تداول الصرف الإصدار الأول، لكل من «محطة معالجة خورشيد والزوايدة، محطة توسعات خورشيد و الزوايدة».

ووجه في بيان اليوم، الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع المعامل والجودة، لتطبيق متطلبات خطة مأمونية تداول الصرف الصحي، تحقيقًا لرؤية ورسالة الشركة القابضة، والجهود التي بذلوها من أجل الحصول على هذا الاعتماد.

تفاصيل شهادة اعتماد مأمونية وسلامة تداول

وأشار إلى أن شهادة اعتماد مأمونية وسلامة تداول مياه الصرف الصحي، أصبحت ضرورية للتأكد من سلامة خطط التشغيل ومأمونية نواتج المعالجة، ووصولها للمعايير اللازمة للحفاظ علي البيئة آمنة وغير ملوثة للبيئة المجاورة، وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ودعمًا لاستراتيجيات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي، التي يعد تطبيقها هو الضمانة الأساسية للحفاظ على النظام البيئي والصحة العامة طبقًا لأحدث إصدارات الخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.

وأشاد رئيس الشركة، بجهود جميع العاملين بقطاع المعامل والجودة والقائمين على منظومة مأمونية المياه بالشركة وكافة القطاعات المعاونة، على جهودهم المستمرة لتحقيق مأمونية واستدامة خدمات الصرف الصحي بالإسكندرية.

رفع كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لرفع كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي ودعم استراتجيات إعادة الاستخدام، وإنتاج مياه صرف صحي معالجة مطابقة للكود المصري لتعظيم الاستفادة وتحقيق العائد من الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع المياه والصرف الصحي، الذي يصب في رؤية الدولة المصرية للعبور إلى الجمهورية الجديدة فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل وتعزيز القيمة المضافة لكافة الموارد المائية المتاحة.