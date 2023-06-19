«صرف صحي الإسكندرية»: تجديد شهادة الإدارة الفنية لمحطة رفع جرين بلازا

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة «TSM» لمحطة رفع وشبكة جرين بلازا، وذلك بعد اجتيازها التفتيش على جميع الأقسام، للتأكد من استيفائها جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية، علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

تفاصيل عمل محطة رفع وشبكة جرين بلازا

وأضاف «نافع»، أن حصول المحطة التي تعمل بطاقة تصميمية 32 ألف م3/يوم على شهادة «TSM» جاء عقب تفقد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب، وتأكدهم من استيفاء كل المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة، والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.

الحفاظ علي الحالة الفنية للمحطات

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان اليوم، الشكر لجميع العاملين على الأداء المتميز وحثهم علي الحفاظ علي الحالة الفنية للمحطات مؤكدًا تأهيل باقي المحطات للحصول على الشهادة والاستمرار علي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جدير بالذكر، أن محطات الرفع تنشأ لرفع مياه الصرف الصحي من منسوب منخفض إلى منسوب أعلى.