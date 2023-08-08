«التضامن» تطلق حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق حملة «هنوصلك»، التي تهدف الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة خلال الفترة المقبلة، مضيفة أنّ بطاقة الخدمات المتكاملة، هي التي تشرع وتثبت الإعاقة، ومستحدثا يتم توثيق نسبة هذه الإعاقة، وهل هي «بسيطة، متوسطة، صعبة».

إطلاق حملة «هنوصلك»

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في مؤتمر صحفي، أنّ لديها 220 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، ولأول مرة جرى توفير مكاتب التأهيل المتنقلة، إضافة إلى مشاركة المتطوعين في الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن حملة «هنوصلك».

وأكدت وزارة التضامن، أنّ حملة «هنوصلك» تستهدف الوصول إلى المواطنين من ذوي الإعاقة أينما كانوا داخل جميع المحافظات، وذلك بمشاركة 5000 متطوع من مؤسسة صنّاع الحياة، و15 ألف رائدة مجتمعية، على مستوى 14 محافظة، إضافة إلى وجود 140 إدارة اجتماعية داخل المحافظات.