«التضامن» تطلق المرحلة الثالثة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق المرحلة الثالثة من مراحل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن الأشخاص ذوي الإعاقة بأنواعها المختلفة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي توفر لهم العديد من المزايا التسهيلات.

المرحلة الثالثة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي لها اليوم، أن المرحلة الثالثة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في شهر يونيو الماضي، بهدف فتح الباب أمام جميع الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على البطاقة، وتشمل هذه المرحلة: الإعاقات الذهنية، البصرية، السمعية، قصر القامة، طيف التوحد، الإعاقات الظاهرة مثل فقد البصر التام، فقد السمع التام، بتر الأطراف، متلازمة داون، ذوي القذامة، الشلل الرباعي، الشلل النصفي الطولي أو السفلى. أهم ملفات التأهيل.

وأوضحت وزارة التضامن أن المرحلة الثالثة تشمل 14 محافظة، وهي: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، الشرقية، شمال وجنوب سيناء، السويس، قنا، سوهاج، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، الدقهلية».